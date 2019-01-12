Забавные образы знаменитых женщин, воссоздаваемые дочкой и мамой (Фото) Аля Чаглар - художница из Турции, которая обрела известность в Instagram благодаря креативным фотографиям, которые она делает вместе со своей 4-летней дочкой. Также известная в Instagram под ником seasunstefunny, Аля одевает свою дочь Стефани (Stefani) в красивые наряды, копируя образы знаменитостей и моделей с модных показов. Впервые с творчеством этой турецкой художницы мы познакомили вас летом позапрошлого года, показав коллекцию креативных фотографий, на которых маленькая Стефани запечатлена в необычных нарядах, состоящих из овощей, цветов и фруктов.