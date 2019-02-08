Стильные советы для беременных от Меган Маркл (Фото)

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В 2018 году мир узнал, что герцогиня Сассекская Меган ждет своего первенца. Точные сроки не называются, но предполагается, что уже в марте Меган и принц Гарри станут мамой и папой. В разговоре с фотографом Карен Анвил герцогиня обмолвилась, что они с мужем уже "на финишной прямой".
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