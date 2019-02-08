Скачать
Пятница, 08.02.2019
Стильные советы для беременных от Меган Маркл (Фото)
1 / 13

Стильные советы для беременных от Меган Маркл (Фото)

В 2018 году мир узнал, что герцогиня Сассекская Меган ждет своего первенца. Точные сроки не называются, но предполагается, что уже в марте Меган и принц Гарри станут мамой и папой. В разговоре с фотографом Карен Анвил герцогиня обмолвилась, что они с мужем уже "на финишной прямой".
ihappymama.ru
Фото: из открытых источников
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Беременность, Советы, Одежда, Стиль, Платья, Меган Маркл, Наряды для беременных.
10:06 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь