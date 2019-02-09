Интересные факты о беременности Беременность – один из самых тяжелых и ответственных периодов для женщины. И это неудивительно, ведь начало новой жизни связано с колоссальной перестройкой внутренних систем организма. Изменениям подвергается не только физиология, но и психика наряду с эмоциональной составляющей и восприятием. Другими словами, внутриутробное развитие плода может принести будущей матери массу трудностей и необычных ощущений. Список интересных фактов, связанных с беременностью, довольно обширен, поэтому мы приводим лишь некоторые, на наш взгляд, наиболее достойные внимания.