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Суббота, 09.02.2019
Интересные факты о беременности
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Интересные факты о беременности

Беременность – один из самых тяжелых и ответственных периодов для женщины. И это неудивительно, ведь начало новой жизни связано с колоссальной перестройкой внутренних систем организма. Изменениям подвергается не только физиология, но и психика наряду с эмоциональной составляющей и восприятием. Другими словами, внутриутробное развитие плода может принести будущей матери массу трудностей и необычных ощущений. Список интересных фактов, связанных с беременностью, довольно обширен, поэтому мы приводим лишь некоторые, на наш взгляд, наиболее достойные внимания.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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Дети, Ребенок, Беременность, Мама, факты о беременности.
14:29 Сегодня Телеграф
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