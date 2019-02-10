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Воскресенье, 10.02.2019

Американские певцы Джон Ледженд и Адам Левин меняют подгузники (Видео)

В новой рекламе Памперс известные музыканты и актеры Джон Ледженд и Адам Левин наглядно показали, как это происходит. Они снялись в этом мимимишном ролике со своими детками. А представлено новое рекламное видео было во время Супербоула в Америке. По сценарию Ледженд и Левин во время смены подгузников вместе с целым хором папочек поют песню Stinky Booty Duty. А когда домой возвращается мама, она задается одним вопросом: "Это нужно делать каждый раз?". Вот такие они, современные папочки. А трогательный ролик за пару дней собрал уже почти 4 млн просмотров.
ihappymama.ru
Фото: Телеграф
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Адам Левин, Джон Ледженд, Stinky Booty Duty, Памперс.
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