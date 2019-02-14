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Четверг, 14.02.2019
Замечательные фото дочери, которые сделал отец-фотограф (Фото)
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Замечательные фото дочери, которые сделал отец-фотограф (Фото)

Джон Вильгельм родился в Швейцарии в 1970 году. С самого детства он был увлечен фотографией. И это неудивительно, ведь это было любимым хобби его отца, который буквально посвятил себя этому виду искусства. Так что мальчик вырос в окружении камер и объективов, и всегда с удовольствием принимал участие в съемках.
nastroenie.plus
Фото: nastroenie.plus
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