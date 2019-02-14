Замечательные фото дочери, которые сделал отец-фотограф (Фото) Джон Вильгельм родился в Швейцарии в 1970 году. С самого детства он был увлечен фотографией. И это неудивительно, ведь это было любимым хобби его отца, который буквально посвятил себя этому виду искусства. Так что мальчик вырос в окружении камер и объективов, и всегда с удовольствием принимал участие в съемках.