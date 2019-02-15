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Пятница, 15.02.2019
Старые снимки, в которых показано материнство в разных странах (Фото)
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Старые снимки, в которых показано материнство в разных странах (Фото)

Материнство - особая роль для каждой женщины. Рождение детей меняет жизнь, взгляды, приоритеты. Вызывает особую нежность, трепет, готовность защищать и оберегать. В разных уголках мира мама хочет лучшего для своего ребенка. Нас разделяет миллион факторов, но ничто не может отменить материнской любви. Иногда это было единственным богатством, которое она могла дать своему ребенку. Посмотрите, на этих мам со старых снимков. Каждая из них была целой вселенной для своих детей.
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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Дети, Снимки, Материнство, Страны, Старые снимки.
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