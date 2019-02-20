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Пятница, 22.02.2019
Советы родителям: как сделать уроки, при этом не "убив" ребенка
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Советы родителям: как сделать уроки, при этом не "убив" ребенка

Выполнение домашних заданий с чадом для большинства мам и пап превращается в "пытку". Дети истерят и капризничают, нервы старшего поколения не выдерживают. Возникает закономерный вопрос: что мы делаем не так? А знаете ли вы, что делать уроки тоже надо уметь, и для этого есть несколько рекомендаций.
miridei.com
Фото: pixabay.com
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Дети, Воспитание детей, Родители, Мама и ребенок, Советы родителям, Уроки, Делаем уроки с детьми.
14:58 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф
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