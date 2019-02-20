Советы родителям: как сделать уроки, при этом не "убив" ребенка

Выполнение домашних заданий с чадом для большинства мам и пап превращается в "пытку". Дети истерят и капризничают, нервы старшего поколения не выдерживают. Возникает закономерный вопрос: что мы делаем не так? А знаете ли вы, что делать уроки тоже надо уметь, и для этого есть несколько рекомендаций.