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Милый фотоархив девочек-тройняшек (Фото)
У этой счастливой мамы все начиналось очень просто. Сначала у нее родился мальчик. На этом они с супругом не остановились, и спустя время родили еще мальчишек-близнецов. Но и этого паре - Люции и ее супругу - оказалось недостаточно, поэтому после следующей беременности у пары появились еще сразу трое детей - девочки-тройняшки! Чудо, правда?
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