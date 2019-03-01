Милый фотоархив девочек-тройняшек (Фото)

У этой счастливой мамы все начиналось очень просто. Сначала у нее родился мальчик. На этом они с супругом не остановились, и спустя время родили еще мальчишек-близнецов. Но и этого паре - Люции и ее супругу - оказалось недостаточно, поэтому после следующей беременности у пары появились еще сразу трое детей - девочки-тройняшки! Чудо, правда?