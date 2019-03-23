Бесценно: невероятно милые снимки спящих детей (Фото)

Лондонский фотограф Сэнди Форд (Sandi Ford) прославилась на весь мир трогательными фотографиями спящих детей. Самые очаровательные из ее детских портретов - те, на которых спящие малыши улыбаются.