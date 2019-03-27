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Среда, 27.03.2019
Вокруг света во время декрета: молодая мама с двумя малышами путешествует по миру (Фото)
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Вокруг света во время декрета: молодая мама с двумя малышами путешествует по миру (Фото)

Декрет может проходить по-разному: одни мамочки скучают дома от надоевшей повседневной рутины, а другие проводят это время весело и познавательно. Молодая мама с двумя детьми из Берлина использует декрет по полной: она путешествует по миру вместе со своими малышами и наслаждается интересной и яркой жизнью. Смотрите, как необычная семейка гуляет в разных странах, в нашем материале.
Фото: instagram
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Дети, Ребенок, Путешествие, Дектрет.
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