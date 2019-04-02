"Дарите детям впечатления": милая иллюстрация о детстве (Фото) Детство кажется нам особенным и волшебным временем, когда каждый день - это новое открытие и приключение. Возможно, оно не всегда было безоблачным, но в нашей памяти закрепляются самые сильные и светлые детские эмоции. Не зря же психологи говорят "Дарите детям впечатления". Когда они вырастут, то будут вспоминать не о дорогой машинке или кукле, а о запахе бабушкиного пирога или то, как папа читал на ночь книги.