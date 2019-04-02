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Вторник, 02.04.2019
"Дарите детям впечатления": милая иллюстрация о детстве (Фото)
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"Дарите детям впечатления": милая иллюстрация о детстве (Фото)

Детство кажется нам особенным и волшебным временем, когда каждый день - это новое открытие и приключение. Возможно, оно не всегда было безоблачным, но в нашей памяти закрепляются самые сильные и светлые детские эмоции. Не зря же психологи говорят "Дарите детям впечатления". Когда они вырастут, то будут вспоминать не о дорогой машинке или кукле, а о запахе бабушкиного пирога или то, как папа читал на ночь книги.
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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