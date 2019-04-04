Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
Мама 24/7: серия комиксов о материнстве от мамочки с Германии (Фото)
1 / 14

Мама 24/7: серия комиксов о материнстве от мамочки с Германии (Фото)

Молодая мамочка из Германии создала целую серию комиксов под названием "Деби и Беби". Они рисует уморительные картинки о материнстве: когда ты мама 24/7, и не всегда есть время на себя, но существует много забавных моментов, которые хочется запомнить навсегда.
Фото: wuzzup.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Комиксы, Мама, Материнство.
15:28 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь