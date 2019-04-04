Мама 24/7: серия комиксов о материнстве от мамочки с Германии (Фото)

Молодая мамочка из Германии создала целую серию комиксов под названием "Деби и Беби". Они рисует уморительные картинки о материнстве: когда ты мама 24/7, и не всегда есть время на себя, но существует много забавных моментов, которые хочется запомнить навсегда.