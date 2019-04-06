Фотограф разыскала своих "маленьких" клиентов спустя 20 лет (Фото) Энн Геддес (Anne Geddes) - это, можно сказать, легенда среди детских фотографов. Уже больше 20 лет Энн профессионально занимается съемкой младенцев и деток постарше. Ее фотографии узнаваемы, и многие из них вы могли встречать на просторах Интернета, а также на различных открытках и календарях.