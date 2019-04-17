Детство - беззаботная пора: детки, которые намного успешнее взрослых Детство – это беззаботная пора, когда все мечты сосредоточены вокруг игрушек, сладостей, мороженого и всевозможных развлечений. Но современные дети не перестают нас удивлять. Вместо того, чтобы лепить куличики в песочнице, они зарабатывают деньги. И многие из них становятся намного успешнее взрослых, которые о таких суммах могут только мечтать.