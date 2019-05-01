Дети Индиго тогда и сейчас: как складывается судьба умных детей (Фото)

С самого раннего детства мы многое вкладываем в своих детей, учим их считать, писать. Но иногда появляются дети, которые с самого раннего возраста отличаются своим умом. Их принято называть вундеркиндами или детьми Индиго.