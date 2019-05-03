Уникальные площадки для детей от датской компании (Фото) Одна датская компания конструирует креативные детские площадки, о которых мечтает каждый ребенок (и даже взрослые). Компанию MONSTRUM основали бывшие театральные декораторы Оле Барслунд Нильсен и Кристиан Йенсен. Они занимаются дизайном, проектированием и производством необычных детских площадок с 2003 года. Огромный кашалот, башня принцессы и даже космическая ракета - все эти площадки построены на радость детям в Дании, Швеции, Египте. Компания снабжает свои работы описаниями идей, заложенных в проекты.