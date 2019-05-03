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Воскресенье, 05.05.2019
Уникальные площадки для детей от датской компании (Фото)
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Уникальные площадки для детей от датской компании (Фото)

Одна датская компания конструирует креативные детские площадки, о которых мечтает каждый ребенок (и даже взрослые). Компанию MONSTRUM основали бывшие театральные декораторы Оле Барслунд Нильсен и Кристиан Йенсен. Они занимаются дизайном, проектированием и производством необычных детских площадок с 2003 года. Огромный кашалот, башня принцессы и даже космическая ракета - все эти площадки построены на радость детям в Дании, Швеции, Египте. Компания снабжает свои работы описаниями идей, заложенных в проекты.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: udivitelnoe.temaretik.com
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Датская компания, Детские площадки, Площадки для детей, Компания MONSTRUM, Оле Барслунд Нильсен, Кристиан Йенсе.
14:24 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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