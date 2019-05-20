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Среда, 22.05.2019
Лайфхаки от мамочек для выхода с разных ситуаций (Фото)
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Лайфхаки от мамочек для выхода с разных ситуаций (Фото)

С родительством в жизни автоматически появляется множество дополнительных обязанностей. В этом режиме смекалка работает быстрее, а решения находятся проще. Эти мамочки еще раз доказали, что все гениальное до смешного просто, и поделились мамскими хитростями.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Ребенок, Мама, Лайфхаки, Разные ситуации, Выход с разных ситуаций.
10:47 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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