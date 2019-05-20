Лайфхаки от мамочек для выхода с разных ситуаций (Фото)

С родительством в жизни автоматически появляется множество дополнительных обязанностей. В этом режиме смекалка работает быстрее, а решения находятся проще. Эти мамочки еще раз доказали, что все гениальное до смешного просто, и поделились мамскими хитростями.