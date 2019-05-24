Путешествие с детьми: что должно быть в отпускной аптечке любой мамы

1 Термометр поможет быстро определить повышение температуры, чтобы в случае необходимости обратиться за помощью. Выбирайте электронный вариант — он точно не разобьется — вам ведь не хочется ломать голову над тем, как избавиться от ртути в номере/машине/чемодане? Жаропонижающий препарат на основе ибупрофена (предпочтительно суспензию, ее можно применять с 3-х месяцев и до 12 лет). Помните: если температура у ребенка сохраняется более трех дней на фоне приема препарата, следует незамедлительно обратиться к врачу!

2 Препарат от инфекций и боли в горле. Мороженое, холодный лимонад, чтобы освежиться — какой ребенок от этого откажется? Нужно подготовиться. Средство против насморка — подойдет любой детский препарат на основе ксилометазолина. Часто, в путешествии у детей насморк сочетается с кашлем, а также может осложниться отитом. При акклиматизации симптомы простуды могут проявляться и у детей, и у взрослых — захватите лекарства от боли в горле и насморка и для себя тоже.

3 Средство против диареи. В подавляющем большинстве случаев причина острой диареи — инфекция, что может потребовать использования кишечного антисептика. Если ребенку еще нет 3-х лет лучше выбрать суспензию. Для комплексного лечения кишечных расстройств необходимы еще сорбенты. Также понадобятся средства для восполнения потерянной жидкости и электролитов — не помешает иметь с собой пару пакетиков любого регидратационного раствора. Кишечная инфекция, пожалуй, в числе самых неприятных отпускных "сюрпризов" — подготовьтесь заранее, чтобы не портить отдых ни себе, ни другим.

4 Средство против аллергии — предпочтительно в форме капель. Аллергия может "спать" годами и проявиться совершенно внезапно — будьте начеку. Наружное средство для снятия зуда, который спасет при укусах насекомых, от которых на природе не спрятаться, как ни старайся. Средство для ухода за нежной детской кожей при солнечных ожогах.