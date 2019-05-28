Скачать
Вторник, 28.05.2019
Интересные советы: как стать лучшим родителем в мире
1 / 13

Интересные советы: как стать лучшим родителем в мире

Многие ошибочно перекладывают бремя воспитания детей на школу, полагая, будто задачи отцов и матерей ограничиваются несколькими этапами: зачать, родить, одеть, накормить. Ну а там пущай хоть телевизор воспитывает. Другие слишком рьяно берутся за своих отпрысков, воспитывая их подзатыльниками. Мы изучили советы о том, как действовать, чтобы стать хорошими родителями.
miridei.com
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Дети, Ребенок, Семья, Советы, Воспитание, Родители, Наказание, Мама, Папа, Дисциплина, Советы для родителей.
11:09 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь