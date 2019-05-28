Интересные советы: как стать лучшим родителем в мире Многие ошибочно перекладывают бремя воспитания детей на школу, полагая, будто задачи отцов и матерей ограничиваются несколькими этапами: зачать, родить, одеть, накормить. Ну а там пущай хоть телевизор воспитывает. Другие слишком рьяно берутся за своих отпрысков, воспитывая их подзатыльниками. Мы изучили советы о том, как действовать, чтобы стать хорошими родителями.