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Пятница, 31.05.2019
Как правильно выбрать коляску для ребенка: особенности покупки
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Как правильно выбрать коляску для ребенка: особенности покупки

Как выбрать модель, в которой малышу будет удобно гулять и отдыхать? Для этого придется учесть и тип сидения, и особенности шасси, и тип колес. Также важно подобрать удобную ручку, подходящие габариты и вес транспорта, чтобы справляться с коляской можно было без посторонней помощи. Учитывая все эти мелочи, вы сможете подобрать оптимальный вариант, с которым прогулки будут комфортными и приятными.
clutch.ua
Фото: pixabay.com
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