Как правильно выбрать коляску для ребенка: особенности покупки Как выбрать модель, в которой малышу будет удобно гулять и отдыхать? Для этого придется учесть и тип сидения, и особенности шасси, и тип колес. Также важно подобрать удобную ручку, подходящие габариты и вес транспорта, чтобы справляться с коляской можно было без посторонней помощи. Учитывая все эти мелочи, вы сможете подобрать оптимальный вариант, с которым прогулки будут комфортными и приятными.