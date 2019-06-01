Все очень просто: легкие и незатейливые идеи, которые помогут занять детей на каникулах

У вас иссякла фантазия и вы не можете придумать развлечение для вашего ребенка? Предлагаем вам подборку необычных, но в то же время простых способов занять ваших детей.