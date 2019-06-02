Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Помогите своему ребенку найти любимое хобби: мальчик из Эфиопии стал известным благодаря вязанию
1 / 16

Помогите своему ребенку найти любимое хобби: мальчик из Эфиопии стал известным благодаря вязанию

У этого 11-летнего школьника очень необычное хобби, которое больше подходит для бабушек: Джона Ларсон (Jonah Larson) научился вязать крючком в пять лет. Сейчас мальчик просто обожает это занятие! И посмотрите, каких результатов он добился: 191 тысяч подписчиков в Instagram, более 28 тысяч подписчиков на YouTube, договор на издание книги. А еще его вязаные изделия пользуются огромным спросом.
nashideti.temaretik.com
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Ребенок, Эфиопия, Мальчик, Хобби, Сирота, Вязание, Любимое дело, Мальчик с Эфиопии, Вазять.
15:43 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь