Помогите своему ребенку найти любимое хобби: мальчик из Эфиопии стал известным благодаря вязанию У этого 11-летнего школьника очень необычное хобби, которое больше подходит для бабушек: Джона Ларсон (Jonah Larson) научился вязать крючком в пять лет. Сейчас мальчик просто обожает это занятие! И посмотрите, каких результатов он добился: 191 тысяч подписчиков в Instagram, более 28 тысяч подписчиков на YouTube, договор на издание книги. А еще его вязаные изделия пользуются огромным спросом.