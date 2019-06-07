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Игровая форма обучения: самые интересные и увлекательные игры для вашего ребенка
Как же отвлечь ребенка от современных технологий и переключить на подвижный образ жизни? Попробуйте познакомить его с самыми лучшими играми для детей. В зависимости от возраста выберете необходимый список развлечений и, вперед! Игры могут нести не только развлекательный характер, но и развивающий определенные навыки: социальные, навыки сотрудничества, навыки дружбы и взаимовыручки. Знание большого количества игровых форм общения с детьми, упрощает процесс воспитания ребенка и укрепляет дружеские отношения между родителями и детьми. Полезными такие знания являются для воспитателей детских садиков, учителей младших школьных классов и пионервожатых в детских лагерях.
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