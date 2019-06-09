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Воскресенье, 09.06.2019
Интересные находки, которые хранятся в кармане каждого ребенка
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Интересные находки, которые хранятся в кармане каждого ребенка

Какие бы классные вы не покупали игрушки ребенку, он всегда найдет что-то невероятное для игры. То, что вам и в голову бы не пришло использовать в качестве игрушки. Но мир ребенка совсем другой. Ему интересными кажутся самые простые вещи, а воображение способно превратить палку в самую лучшую интерактивную игрушку. Поэтому не удивляйтесь, что вместе с дорогой машинкой или куклой, дети-дошкольники с еще большим удовольствием будут носиться с обертками от конфет, камушками и перышками.
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