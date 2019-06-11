Какого быть мамой: забавные комиксы от матери четырех деток Ван Чек под ником Messy Cow имеет четверо детей. И с ним не соскучишься, всегда приходиться креативить, искать подходы. Поэтому мамочка придумала и нарисовала смешной и честный комикс о материнстве.