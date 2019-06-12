Плод межрасовой любви: дети, покорившие Сеть

Еще совсем недавно на межрасовые браки смотрели с недоумением и осуждением. Но мир меняется, поэтому люди перенаправили свои пристальные взгляды немного на другие вещи. И вообще, самое главное не раса, а любовь к себе и детям. В сети начали наблюдать за Джейми и Никки Перкинс — милыми супругами разных рас, у которых появились две очаровательные дочки. И пользователям стало интересно, какие они.