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Пятница, 14.06.2019
Девочка с Австралии очень хорошо пародирует экстравагантные наряди знаменитостей (Фото)
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Девочка с Австралии очень хорошо пародирует экстравагантные наряди знаменитостей (Фото)

Многие звезды, как личности творческие и неординарные, выбирают очень оригинальные наряды. Что уж скрывать, но некоторые их выходы в свет призваны провоцировать и удивлять публику. Но еще смешнее, когда пародии делают дети. Так, 9-летняя Райли Дэшвуд из Австралии прославилась тем, что воссоздает необычные наряды звезд с помощью предметов домашнего обихода.
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Костюмы, Австралии, Пародии, Райли Дэшвуд, Звездные наряды.
11:16 Сегодня Телеграф
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