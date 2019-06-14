Девочка с Австралии очень хорошо пародирует экстравагантные наряди знаменитостей (Фото)

Многие звезды, как личности творческие и неординарные, выбирают очень оригинальные наряды. Что уж скрывать, но некоторые их выходы в свет призваны провоцировать и удивлять публику. Но еще смешнее, когда пародии делают дети. Так, 9-летняя Райли Дэшвуд из Австралии прославилась тем, что воссоздает необычные наряды звезд с помощью предметов домашнего обихода.