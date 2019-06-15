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Суббота, 15.06.2019
Творческий папаша: этот папа знает толк в детских снимках (Фото)
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Творческий папаша: этот папа знает толк в детских снимках (Фото)

Ведь любящие родители не могут не запечатлеть каждый драгоценный момент жизни их маленьких чад. И хотя мы ценим кусочки воспоминаний, изображенные на этих фотографиях, порой нам тяжело понять, почему выбор при съемке пал именно на этот не совсем приятный для нас момент. И людей, которым, вероятно, будет немного стыдно за результат таких фотосессий, достаточно много. Правда в этом случае со всей уверенностью можно сказать, что дети Yota к ним точно не относятся. Ведь этот японский творческий папаша 2-х детей знает толк в качественном фото, отчего его работы точно нельзя считать скучными, при этом они даже по истечении времени будут интересны его выросшим малышам.
Фото: kykyryzo.ru
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Дети, Смех, Снимки, Иллюстрации, Папа.
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