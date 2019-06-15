|
|
Творческий папаша: этот папа знает толк в детских снимках (Фото)
Ведь любящие родители не могут не запечатлеть каждый драгоценный момент жизни их маленьких чад. И хотя мы ценим кусочки воспоминаний, изображенные на этих фотографиях, порой нам тяжело понять, почему выбор при съемке пал именно на этот не совсем приятный для нас момент. И людей, которым, вероятно, будет немного стыдно за результат таких фотосессий, достаточно много. Правда в этом случае со всей уверенностью можно сказать, что дети Yota к ним точно не относятся. Ведь этот японский творческий папаша 2-х детей знает толк в качественном фото, отчего его работы точно нельзя считать скучными, при этом они даже по истечении времени будут интересны его выросшим малышам.
"Вечное" украшение: завораживающие тату на шее (Фото)
"Я ушла. Веди себя хорошо!": что говорят хозяева своим питомцам перед уходом из дома
Летняя диета: как и чем питаться в период жары
"Осторожно, злой пес": ну очень и очень "злющие" собачки
Привычки по уходу за кожей, которые стоит привить детям
Вот так выглядит звук: самые необычные фото, которые вы видели в своей жизни (Фото)
Стильные купальники для plus size: фото полненьких девушек, которые выглядят очень соблазнительно
Мода 2019: стильные летние образы с трендовым принтом tie-dye
И зачем такое делать: самые странные и бессмысленные вещи, которые вы когда-либо видели
"Охотникам за привидениями" - 35 лет: самые увлекательные факты о фильме
Реальные копии известных персонажей из мультфильмов Disney
Самые популярные способы наказания ребенка: что об этом думают психологи
Столкновение двух стихий: неимоверный Голубой ледник в Патагонии
Подборка забавных фото, которые помогут провести этот длинный день намного веселее
Как две капли: люди забавно пародируют свои старые фотографии
Прически 2019: стильные стрижки для тонких волос, придающие объем (Фото)
Курьезы с собаками, которые умеют заснуть в разных местах
Мужская мода 2019: с чем носить оксфордскую рубашку
Вот скукотище: как коротают время маленькие шалуны на свадьбах
Шик и блеск: 7 раритетных авто, которые изменили историю
Мебель в ретро-стиле: как облагородить классический интерьер (Фото)
Прикольные демотиваторы: еще одна причина улыбнутся в пятничный день
Девочка с Австралии очень хорошо пародирует экстравагантные наряди знаменитостей (Фото)
Маникюр 2019: фруктовый дизайн ногтей на лето (Фото)
Юморные комментарии из соцсетей от простых людей