Творческий папаша: этот папа знает толк в детских снимках (Фото)

Ведь любящие родители не могут не запечатлеть каждый драгоценный момент жизни их маленьких чад. И хотя мы ценим кусочки воспоминаний, изображенные на этих фотографиях, порой нам тяжело понять, почему выбор при съемке пал именно на этот не совсем приятный для нас момент. И людей, которым, вероятно, будет немного стыдно за результат таких фотосессий, достаточно много. Правда в этом случае со всей уверенностью можно сказать, что дети Yota к ним точно не относятся. Ведь этот японский творческий папаша 2-х детей знает толк в качественном фото, отчего его работы точно нельзя считать скучными, при этом они даже по истечении времени будут интересны его выросшим малышам.