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Понедельник, 24.06.2019
Прикольные пародии на наряды знаменитостей, которые исполняет девочка Стефани
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Прикольные пародии на наряды знаменитостей, которые исполняет девочка Стефани

Аля уже давно ведет свою страницу в Инстаграме, главной звездой которого является ее дочь Стефани. Мама и дочь постоянно придумывают что-то креативное, чтобы порадовать и развеселить своих подписчиков. Например, когда-то у творческого дуэта был фотопроект, в котором Стефани примеряла на себе наряды из цветов или фруктов.
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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Пародия, Стефани, Звездные наряды, Мама и дочь, Аля Чаглар.
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