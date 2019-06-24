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Прикольные пародии на наряды знаменитостей, которые исполняет девочка Стефани
Аля уже давно ведет свою страницу в Инстаграме, главной звездой которого является ее дочь Стефани. Мама и дочь постоянно придумывают что-то креативное, чтобы порадовать и развеселить своих подписчиков. Например, когда-то у творческого дуэта был фотопроект, в котором Стефани примеряла на себе наряды из цветов или фруктов.
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