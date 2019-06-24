Синдром "яжматери": явные признаки

1 1. Уверенность в том, что все должны потакать моим желаниям Позиция Хочу это, хочу то. Вы не понимаете, как мне тяжело. Вы мне все должны! У меня жизнь каторжная, я вся в заботах о ребенке, а вы все подлецы, скупердяи и эгоисты. Не хотите давать мне все бесплатно, не хотите терпеть моих опозданий. Правда Мой ребенок или моя беременность – это мои личные проблемы. Если мне вожжа под хвост попала и я решу с коляской переходить дорогу на красный не по переходу, то свинья именно я, а не водитель, который мне сигналит. Я не имею права просить окружающих затушить сигареты, если затащила ребенка в бар, потому что мне, видите ли, не с кем его оставить. Мой ребенок не дает мне права всюду лезть без очереди. Нет, государство не обязано вводить налоги на бездетность, чтобы выделить мне льготы и квартиру. Это я и мой мужчина должны думать о том, как найти средства для нашей семьи. И мой здоровый десятилетка вполне может постоять в трамвае, уступив место старушке-инвалиду. Окружающие не должны страдать от того, что мне захотелось стать мамой. Мой ребенок – не пуп вселенной, вокруг которого все должны вращаться. Да и я не королева, чтобы всеми помыкать.

2 2. Уверенность в том, что я имею право лезть в душу к другим Позиция Если мои знакомые еще не завели детей, значит надо наставить их на путь истинный. Дал Бог зайку – даст и лужайку. Я буду лезть с вопросами личного характера, проявлю хамство и бестактность. А что тут такого? Мне непременно надо знать: 1) Почему ты не рожаешь? Часики тикают! 2) У тебя мужика/бабы что ли нет? 3) А твоя/твой почему детей не хочет? Правда Я не знаю, что побудило людей стать чайлдфри или почему они не спешат заводить детей. Возможно, у них финансовые проблемы. Возможно, они и сами мечтают о детях, но тяжело больны, бесплодны или были родителями, но их дети погибли. Мои беспардонные вопросы будут бить ножом по сердцу, доставляя невыносимые страдания. Люди совершенно не обязаны отчитываться передо мной, объясняя отсутствие у них детей.

3 3. Уверенность в том, что я умнее врачей и учителей Позиция Врачи все – идиоты. Я буду вызывать их по каждому пустяку, но лечить ребенка стану так, как сочту нужным. Учителя вообще не люди. У ребенка двойки, потому что к нему придираются. Он же гениален, а учителя не могут доходчиво объяснить материал или просто хотят денег из меня выбить. Я их всех насквозь вижу! Я их еще сама поучу уму-разуму, узнают у меня! Правда Я просто не в состоянии авторитетно разглагольствовать на темы, в которых ни черта не смыслю. Надо честно признаться себе в том, что врачи и учителя годами изучали секреты своей профессии. Обвинять их в некомпетентности, не получив профобразования, на каждом шагу глупо. Если я не медик, то не мне решать, нужны ребенку прививки или нет.

4 4. Уверенность в том, что бездетные ни черта не смыслят в жизни Позиция Пусть сначала своих родят, а потом меня жизни учат. Да что они понимают? Мать – звучит гордо, дети – цветы жизни. Не рожают только эгоисты! Правда Она бездетна запланировано, а я стала матерью по неосторожности? Что ж, в этом случае она точно мудрее меня. Если у человека нет детей, это вовсе не значит, что его мнение по каким-то вопросам (даже по вопросам воспитания) не достойно внимания.

5 5. Уверенность в том, что мои обязательства должны выполнять другие Позиция Интернет и телевидение развращают наших детей, да! Учителя вообще их воспитывать не хотят. Видите ли, у них по 30 человек в классе и копеечная зарплата. Воспитание – не их забота. А чья? Моя что ли? Я зачем ребенка в школу отдала? У меня нет времени им заниматься, мне работать надо. Пускай вот школа и воспитывает. Правда Если мой ребенок плохо себя ведет (курит, пьет, хамит и т.д.), то в том только моя вина. Он стал таким не из-за телевизора, не из-за компьютерных игр и не по вине учителей. Задача учителей – учить, а не воспитывать. Задача игр и телевидения – развлекать, а не воспитывать. Стыд мне и позор, если я стану перекладывать исполнение родительского долга перед моим ребенком на окружающих.

6 6. Уверенность в том, что повсеместное сюсюканье – это нормально Позиция У меня новорожденный карапуз и я до одури обожаю его слафенькие лапотулицьки-пятулицки и попопулецьку. У меня гормоны бесятся, я вся не своя от захлестнувших меня материнских инстинктов. Это так сложно понять? Правда Я имею право сюсюкать своему ребенку, хотя педагоги и не рекомендуют этого делать. Однако я свожу с ума знакомых, всегда и везде изрыгая из себя цунами уменьшительно-ласкательных суффиксов. Эта дегенеративная речь не делает меня в глазах окружающих ми-ми-мишечкой.