Синдром "яжматери": явные признаки

1. Уверенность в том, что все должны потакать моим желаниям
Позиция
Хочу это, хочу то. Вы не понимаете, как мне тяжело. Вы мне все должны! У меня жизнь каторжная, я вся в заботах о ребенке, а вы все подлецы, скупердяи и эгоисты. Не хотите давать мне все бесплатно, не хотите терпеть моих опозданий.
Правда
Мой ребенок или моя беременность – это мои личные проблемы. Если мне вожжа под хвост попала и я решу с коляской переходить дорогу на красный не по переходу, то свинья именно я, а не водитель, который мне сигналит. Я не имею права просить окружающих затушить сигареты, если затащила ребенка в бар, потому что мне, видите ли, не с кем его оставить. Мой ребенок не дает мне права всюду лезть без очереди. Нет, государство не обязано вводить налоги на бездетность, чтобы выделить мне льготы и квартиру. Это я и мой мужчина должны думать о том, как найти средства для нашей семьи. И мой здоровый десятилетка вполне может постоять в трамвае, уступив место старушке-инвалиду. Окружающие не должны страдать от того, что мне захотелось стать мамой. Мой ребенок – не пуп вселенной, вокруг которого все должны вращаться. Да и я не королева, чтобы всеми помыкать.
2. Уверенность в том, что я имею право лезть в душу к другим
Позиция
Если мои знакомые еще не завели детей, значит надо наставить их на путь истинный. Дал Бог зайку – даст и лужайку. Я буду лезть с вопросами личного характера, проявлю хамство и бестактность. А что тут такого? Мне непременно надо знать: 1) Почему ты не рожаешь? Часики тикают! 2) У тебя мужика/бабы что ли нет? 3) А твоя/твой почему детей не хочет?
Правда
Я не знаю, что побудило людей стать чайлдфри или почему они не спешат заводить детей. Возможно, у них финансовые проблемы. Возможно, они и сами мечтают о детях, но тяжело больны, бесплодны или были родителями, но их дети погибли. Мои беспардонные вопросы будут бить ножом по сердцу, доставляя невыносимые страдания. Люди совершенно не обязаны отчитываться передо мной, объясняя отсутствие у них детей.
3. Уверенность в том, что я умнее врачей и учителей
Позиция
Врачи все – идиоты. Я буду вызывать их по каждому пустяку, но лечить ребенка стану так, как сочту нужным. Учителя вообще не люди. У ребенка двойки, потому что к нему придираются. Он же гениален, а учителя не могут доходчиво объяснить материал или просто хотят денег из меня выбить. Я их всех насквозь вижу! Я их еще сама поучу уму-разуму, узнают у меня!
Правда
Я просто не в состоянии авторитетно разглагольствовать на темы, в которых ни черта не смыслю. Надо честно признаться себе в том, что врачи и учителя годами изучали секреты своей профессии. Обвинять их в некомпетентности, не получив профобразования, на каждом шагу глупо. Если я не медик, то не мне решать, нужны ребенку прививки или нет.
4. Уверенность в том, что бездетные ни черта не смыслят в жизни
Позиция
Пусть сначала своих родят, а потом меня жизни учат. Да что они понимают? Мать – звучит гордо, дети – цветы жизни. Не рожают только эгоисты!
Правда
Она бездетна запланировано, а я стала матерью по неосторожности? Что ж, в этом случае она точно мудрее меня. Если у человека нет детей, это вовсе не значит, что его мнение по каким-то вопросам (даже по вопросам воспитания) не достойно внимания.
5. Уверенность в том, что мои обязательства должны выполнять другие
Позиция
Интернет и телевидение развращают наших детей, да! Учителя вообще их воспитывать не хотят. Видите ли, у них по 30 человек в классе и копеечная зарплата. Воспитание – не их забота. А чья? Моя что ли? Я зачем ребенка в школу отдала? У меня нет времени им заниматься, мне работать надо. Пускай вот школа и воспитывает.
Правда
Если мой ребенок плохо себя ведет (курит, пьет, хамит и т.д.), то в том только моя вина. Он стал таким не из-за телевизора, не из-за компьютерных игр и не по вине учителей. Задача учителей – учить, а не воспитывать. Задача игр и телевидения – развлекать, а не воспитывать. Стыд мне и позор, если я стану перекладывать исполнение родительского долга перед моим ребенком на окружающих.
6. Уверенность в том, что повсеместное сюсюканье – это нормально
Позиция
У меня новорожденный карапуз и я до одури обожаю его слафенькие лапотулицьки-пятулицки и попопулецьку. У меня гормоны бесятся, я вся не своя от захлестнувших меня материнских инстинктов. Это так сложно понять?
Правда
Я имею право сюсюкать своему ребенку, хотя педагоги и не рекомендуют этого делать. Однако я свожу с ума знакомых, всегда и везде изрыгая из себя цунами уменьшительно-ласкательных суффиксов. Эта дегенеративная речь не делает меня в глазах окружающих ми-ми-мишечкой.
7. Уверенность в том, что мой ребенок должен всегда выполнять мои приказы
Позиция
Не просьбы, не советы, а именно приказы. Рано ему еще свои пять копеек вставлять. Вот начнет сам зарабатывать – тогда и поговорим. Пока он живет в моем доме и за мой счет – командовать парадом буду я. Потому что я так сказала! Слушаться меня вплоть до мелочей. Он помочил ножки в воде, хотя я запретила? Я буду орать на весь пляж так, что у людей лопнут барабанные перепонки. Мне виднее, я – мать!
Правда
Такого поведения нельзя допускать. У этого человека (годик ему, 15 лет или 30) есть свои мечты, свои желания. Да, мне хочется, чтобы он поступил на юрфак и перестал писать эти свои рок-песенки. Да мало ли, чего хочется мне? Если я развиваю в нем синдром отличника-неудачника (лишая возможности освоить внешкольные интересные ему сферы), то я тиран-самодур, а не мудрая, любящая и хорошая мама.