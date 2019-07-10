Лайфхаки для мам и пап: вещи, которые облегчат жизнь родителям (Фото)

Высокие технологии и новейшие дизайны добрались и до детских нужд и облегчения жизни родителей. Благодаря многочисленным гаджетам новоявленным мамам и папам приходится не так тяжко, а их чада буквально растут в будущем. Нам кажется, некоторые изобретения в данном списке просто необходимы для удобства детей и счастья родителей.