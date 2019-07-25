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Четверг, 25.07.2019
Худеем вместе: веселые игры, помогающие сбросить лишний вес у детей
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Худеем вместе: веселые игры, помогающие сбросить лишний вес у детей

Худеть скучно. Гораздо приятнее лежать на диване и уплетать печеньки, к счастью, похудеть можно играючи в прямом смысле слова. Давайте изучим несколько активных игр, которые не только помогут детям весело провести время, но и позволят избавиться от лишнего веса. И это еще не все: в нашем списке есть подвижные игры в команде, развивающие в детях соревновательный дух и умение работать с окружающими.
miridei.com
Фото: pixabay.com
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Дети, Ребенок, Диета, Похудение, Игры, Советы родителям.
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