Худеем вместе: веселые игры, помогающие сбросить лишний вес у детей Худеть скучно. Гораздо приятнее лежать на диване и уплетать печеньки, к счастью, похудеть можно играючи в прямом смысле слова. Давайте изучим несколько активных игр, которые не только помогут детям весело провести время, но и позволят избавиться от лишнего веса. И это еще не все: в нашем списке есть подвижные игры в команде, развивающие в детях соревновательный дух и умение работать с окружающими.