Как правильно сбалансировать режимы учебы и отдыха для младшего школьника

С поступлением в школу грамотный распорядок дел становится еще более актуальным, так как у ребенка появляются новые обязанности и интересы.

Как организовать режим дня младшего школьника

После летних каникул именно правильный режим дня поможет школьнику быстрее втянуться в учебный процесс. Составляя расписание на каждый день, надо учесть много факторов: время для учебы, секций и кружков, отдыха и даже свободное время, которое ребенок может потратить по своему усмотрению.

Но главная задача режима дня для школьника - правильно расставить приоритеты, не дать ребенку переутомиться, учесть его интересы и сохранить трудоспособность.

Важные моменты, которые надо учесть родителям

Нельзя жертвовать качеством сна ребенка. Во сне вырабатываются гормоны, необходимые для роста и развития. Норма сна для младших школьников - 10 часов.

В первом классе не стоит отказываться от дневного сна. Он нужен детям, чтобы физически и эмоционально отдохнуть. Если ребенок не хочет спать днем, то надо постараться обеспечить его отдыхом в спокойной обстановке.

Для того, чтобы ребенок не ощущал голода, перерывы между приемами пищи не должны превышать 4 часа. Питаться младший школьник должен 4-5 раз в день.

В младшей школе не теряют своей актуальности прогулки на свежем воздухе и любая двигательная активность. На это советуют отводить около 2-3 часов в день.

В расписании школьника должно быть время, которое ничем не заполнено и не занято. Оно необходимо ребенку для спонтанных игр, задумок, затей и даже скуки.

С чего начать планирование режима дня

Режим дня может ассоциироваться со строгим расписанием, в котором нет места спонтанности и творчеству. Чтобы этого избежать и не вызвать справедливого протеста у ребенка, план дня должен быть гибким и учитывать его интересы.

В жизни ребенка есть не только школа и уроки, но и семья, друзья, увлечения, спорт, дополнительные занятия, чтение, хобби, творчество. Решите вместе с ним, что для него сейчас самое актуальное и интересное и выделите для этого время.

Как расставить приоритеты

Самая сложная часть расписания для школьника - это найти время для всего, что необходимо и интересно ребенку. Первую половину дня он проводит в школе, а вот в оставшееся время надо успеть сделать домашнее задание, посетить кружок, погулять и поиграть. Придется расставлять приоритеты. При этом надо помнить, что домашние задания важны, но не стоит упускать момент важности прогулок и свободного времени для ребенка.

Домашние задания

Сразу после школы ребенок не в лучшей форме для домашних заданий. Необходимо дать ему возможность немного прогуляться, пообедать и отдохнуть. Специалисты говорят о том, что в течение дня у людей есть как пики активности, так и спада. И оптимальное время для умственного труда во второй половине дня - 15.00-17.00.

Кружки и секции

С самого раннего возраста дети привыкают к дополнительным занятиям, что часто приводит к переутомлению и раздражительности. Если они занимают время, отведенное для прогулок и игр, то лучше отказаться от кружков или сократить их количество.

Оптимальное количество дополнительных занятий для младших школьников: 1 спортивный кружок/секция, 1 творческий.

Вечернее время и подъем

Отход ко сну тоже лучше планировать и стараться придерживаться определенных ритуалов. Если ребенок встает в 7.00, то ложиться спать он должен в 21.00. Чтобы облегчить процесс укладывания, надо за 1-1,5 часа до сна отказаться от активных и шумных игр и занятий, приглушить в комнате свет и заняться чем-то спокойным.

Ранние подъемы тяжело даются детям, поэтому так важно вовремя ложиться спать. Утренняя рутина должна включать в себя: подъем, завтрак, зарядка и дорога в школу.