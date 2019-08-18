Советы родителям: как эффективнее приучить ребенка рано ложиться спать

Как только ребенок начинает посещать детский сад или ходить в школу, режим дня становится необходимостью № 1 для семьи.

Если раньше ребенку без труда прощались отклонения от распорядка, то теперь ранний подъем становится обязательным, а с ним и полноценный сон.

Для того чтобы ребенок утром был выспавшимся и бодрым, ему надо соблюдать оптимальные нормы сна, согласно его возрасту. Например, новорожденные спят 15-18 часов с сутки, дети с 1 до 2 лет – 13-14 часов. Детям в возрасте с 3 до 6 лет требуется примерно 11-13 часов сна, а младшим школьникам – 10-11 часов.

Есть и оптимальное время для укладывания на ночной сон дошкольников – это промежуток между 20.30 и 21.30.

Проблема в том, что далеко не все родители имеют возможность лечь спать так рано. Поэтому дети используют разные предлоги, лишь бы оттянуть время ночного укладывания.

Как же научить малыша ложиться рано спать без криков и стресса? К сожалению, волшебного ответа, который помог бы всем, не существует. Многое зависит от темперамента ребенка, семейных традиций и даже жилищных условий. Тем не менее, есть несколько проверенных родителями способов, которые помогают уложить ребенка спать вовремя.

Твердость в соблюдении графика. Небольшие отклонения, скидки на праздники – все это может быть при условии, что режим дня соблюдается каждый день. Сначала будет трудно, но постепенно эта привычка войдет в жизнь ребенка и станет обычной рутиной. Но родительская твердость не должна быть агрессивной, будьте добры и терпеливы к ребенку на пути формирования новой привычки.

Проследите, чтобы в комнате во время сна было темно. Мы часто не замечаем свечения электронных приборов, ночника и света уличных фонарей. В полной темноте люди спят намного крепче, поэтому затемненные шторы, жалюзи – отличное вложение для сохранения полноценного ночного отдыха.

Снизить эмоциональную нагрузку вечером. Как раз в этот момент можно погасить верхний свет, включить ночник, спеть колыбельную, почитать книжку. Спокойные, размеренные действия настраивают ребенка на сон.

Обязательно проветрите помещение и, если есть возможность, снизьте температуру. В прохладной комнате намного легче засыпается. Если воздух сухой – включите увлажнитель.

Придумайте свои ритуалы перед сном. Кроме физической подготовки вроде душа, чистки зубов, уборки игрушек, выбора пижамы, можно вести устный дневник благодарности.

Не пренебрегайте дневным сном. Даже первоклашкам полезен обеденный сон, который помогает наверстать недосып, снять умственное и эмоциональное переутомление первой половины дня и восстанавливает силы.