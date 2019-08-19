Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Забавные комиксы о прелестях родительских будней
1 / 17

Забавные комиксы о прелестях родительских будней

С рождением ребенка у молодых родителей заканчивается все свободное время — но на любимое дело им все-таки удается выкроить минуту-другую. Художник Эрез Задок недавно стал отцом, но все равно исправно радует своих фанатов свежими работами, в сюжетах которых появился новый персонаж — его дочка Мэй. И такое дополнение прибавило его и без того забавным работам целых пару кило веселья!
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Ребенок, Комиксы, Родители, Рождение ребенка, Эрез Задок.
20:43 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь