Забавные комиксы о прелестях родительских будней С рождением ребенка у молодых родителей заканчивается все свободное время — но на любимое дело им все-таки удается выкроить минуту-другую. Художник Эрез Задок недавно стал отцом, но все равно исправно радует своих фанатов свежими работами, в сюжетах которых появился новый персонаж — его дочка Мэй. И такое дополнение прибавило его и без того забавным работам целых пару кило веселья!