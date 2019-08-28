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Беременность: чего не стоит делать будущим мамочкам

Беременность: чего не стоит делать будущим мамочкам
21:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

В ожидании ребенка женщины и их семьи часто думают о переезде в новый дом в поисках лучшей жизни.

Но эксперты предупреждают: переезд может негативно повлиять на беременность.

Ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Вашингтона провели анализ информации из свидетельств о рождении детей в штате Вашингтон с 2007 по 2014 годы, отмечает Journal of Epidemiology and Community Health.

Поскольку в свидетельствах о рождении указывается продолжительность проживания матери по ее текущему адресу, исследователи смогли определить, переезжала ли она в течение своего первого триместра.

Исследование содержало данные о 28 тысячах беременных женщин, переехавших в течение первого триместра, и 112 тысячах беременных женщин, которые не меняли место жительства.

Авторы исследования обнаружили, что среди тех, кто переехал в первом триместре, 9,1% родили преждевременно (до 37 недель беременности) по сравнению с 6,4% тех, кто не переехал в первом триместре.

Кроме того, среди тех, кто переехал в течение первого триместра, у 6,4% дети родились раньше срока. Только 4,5% женщин, которые не переезжали в течение первого триместра, родили раньше срока.

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Ученые считают, что важную роль в этой связи играют такие факторы, как стресс, перерывы в предоставлении медицинской помощи во время переезда, физическое или эмоциональное напряжение, сбои в социальной поддержке со стороны семьи и друзей.

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Беременность, Советы, Переезд, Будущая мама.
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