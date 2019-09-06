Уход за новорожденным малышом в первые дни жизни (Фото)

1 Хорошо, когда рядом оказывается опытная мама папы или мама мамы, которые знают: как ухаживать за дитем, что и когда делать. Но, чаще случается, что родители родителей тоже мало что помнят с того времени, когда их дети были крохотными. Мало того, хотим отметить тот факт, что и сами молодые родители уже через год-второй позабудут о всех нюансах и деталях ухода за новорожденным. Ежедневные процедуры малыша Ежедневные хлопоты родителей новорожденного заключаются в том, чтобы максимум обеспечить крохе чистоту, тепло, уют, сытость и свежий воздух. Уход за малышом дело непростое, но под силу каждой любящей семье. Итак, как и каждый человек, новорожденный нуждается в утреннем туалете (умывание с протиранием складочек, обработкой пупочной ранки, сменой подгузников, уход за ноготками, носиком и ушками), кормлении, здоровом сне и прогулках на свежем воздухе. Кроме этого, для малыша от 1 месяца, необходимы массажи.

2 Сколько раз и как умывать новорожденного Каждое утро для крохи начинается с водных процедур. Они, конечно не такие, как для взрослых или детей постарше. Для умывания новорожденного необходимо подготовить: место для проведения утреннего туалета крохи (застелить пеленальный столик), кипяченую воду (чашечки вполне достаточно), ватные диски, ватные жгутики, масло детское, чистый подгузник, одежки. Проводится процедура после того, как дите проснется: улыбайтесь ему, разговаривайте, через 5-10 минут общения начинайте умывать. Чистота начинается с головы крохи и заканчивается интимной гигиеной. Приступим: сначала необходимо кроху раздеть догола, осмотреть его кожу, нет ли покраснений, опрелостей, сыпи, далее будем умывать. Нужно смочить ватный диск теплой кипяченой водой (36-34 ˚С) и протереть ребенку глазки от внешнего края к внутреннему. Для каждого глаза берется отдельный ватный диск. Затем снова же, отдельным диском, смоченным то й же водой, протирается личико крохи, затем все складочки: шея, за ушками, подмышками, пальчики ручек, ножек. Протирая их, вы убираете все корочки, собравшиеся отжившие частички эпителия. Эти же складочки затем смазываются очищенным стерильным маслом (оливковым или специальным детским, купленным в аптеке) или детским кремом. При опрелостях используйте присыпку (она подсушивает). Стоит уделить отдельное внимание ушкам и носику ребенка. Ушки обрабатываются только снаружи (ушные раковины) сухими ватными палочками. Носик прочищается ватными жгутиками, смоченными слегка в том же детском масле. Для каждой ноздри отдельный жгутик. Но это еще не все процедуры. Далее обрабатывают пупок ребенка и меняют подгузник (об этом ниже).

3 Смена подгузников и интимная гигиена малыша Переходим к интимной гигиене: новорожденного нужно подмыть теплой водой или протереть его паховую зону детскими влажными салфетками (лучше, конечно, подмыть) от переднего края к заднему. После чего смазываем детским маслом или кремом эту область. В случае необходимости (при опрелостях), используйте специальный крем (к примеру, Пантенол детский от опрелостей) или присыпку. Одеваем подгузник. Внимание! Подгузник меняется после каждого мочеиспускания (даже если это стоит много денег и ваших усилий ― новорожденный малыш писает не менее 12 раз в сутки)! И не важно, это марлевый подгузник или купленный в магазине/аптеке. Так рекомендуют и педиатры, и производители самих средств гигиены для малышей. При каждой смене подгузника, протирайте интимные места малыша, давайте ему возможность 15 минут побарахтаться без подгузника (принять воздушные ванны). Подгузник одевается так, чтобы он не задевал пупок.

4 Как обрабатывать складочки и пупок Выше мы описали процедуру обработки складочек. Добавить стоило бы то, что при сухой коже используется детское (очищенное, стерильное) масло или детский крем, а при опрелостях (они красные, несколько влажные) ― присыпка. В случае сильных покраснений, сыпи, дерматите используйте в обязательном порядке специальные детские лечебные кремы. Проанализируйте возможные причины такой ситуации (перегрев, запоздалая смена подгузника или он не подходит именно вашему крохе) и постарайтесь их исключить, ведь кожа малыша очень нежная требует внимания и ухода. В предыдущих видео уже давалась инструкция по уходу за пупком крохи, но мы ее еще и опишем, так как это важно (пупок заживает постепенно и за ним нужен особый уход). Протирается пупок ежедневно (утро, вечер), после водных процедур ватной палочкой, смоченной перекисью водорода от периферии к центру: складочку раскрывают и хорошо обрабатывают, удаляя все корочки, слизь и т.п. Некоторые педиатры рекомендуют затем использовать антисептик (зеленку, йод, настойка календулы, перманганат калия 5%). Некоторые врачи говорят, что достаточно несколько раз в день протереть пупок кипяченой теплой водичкой. Какой подход нужен именно вашему крохе, вам подскажет патронажная медсестра, которая посетит вас дома на второй день после выписки из роддома. Пупок заживает за 15 дней. Это время кроху не рекомендуют купать в ванне. Стоит обойтись протираниями, обмываниями. если за две недели пупок не зажил, обратитесь к своему педиатру, если попок покраснел – обратитесь к своему педиатру. После всех этих процедур, кроху можно одеть, накормить, уложить спать. Протирания, обработка пупка, носика, ушек, все это имеет место при утреннем туалете малыша и после вечернего купания перед сном.

5 Как купают новорожденного Купать кроху до того времени, пока у него не заживет пупок не рекомендуют. А как только это произошло, вперед! Водичка благоприятно сказывается на самочувствии малыша: он расслабляется, получает позитивные эмоции общения с родителями. Купают в теплой водичке (36˚С) с травками (ромашка, шалфей, череда, кора дуба и др.) или специальной пенкой для купания новорожденных. В первом случае, необходимо быть осторожным, так как травы могут вызвать аллергическую реакцию, а во втором предельно внимательным к выбору средств гигиены крохи (доверяйте только запатентованным, известным производителям детской косметики). Купание крохи полностью с мылом, шампунем нужно проводить 1-2 раза в неделю. Этого достаточно. Брать кипяченую или сырую воду дело ваше, но значения это не имеет на самом деле. Кроху помещают в ванну/ванночку постепенно, начиная с ножек. Хорошо помещать его туда в пеленке, так контраст водной температуры и комнатной (которая должна составлять 19-24 ˚С) сглаживается. Необходимо поддерживать температуру воды в прежнем состоянии (36˚С), постоянно измеряя ее градусником и добавляя горячую. После водных процедур малыша обмакивают нежным детским полотенцем. Время для купания малыша выбирают непосредственно перед ночным сном (20.30-21.30), после чего кроха проходит все последующие процедуры гигиены, кушает и спокойно засыпает. Продолжительность купания составляет от 5 до 15 минут. Когда окрепнет, то и все 30 минут можно проводить в ванне.

6 Уход за ногтями Кроме всего, стоит уделить внимание ноготкам дитя: они обстригаются 1-2 раза в неделю. Для этого наилучше подойдут обычные маникюрные ножницы (никакие детские современные не подходят так идеально). Но они должны быть предназначены только для новорожденного! На ручках ноготки растут быстрее, чем на ножках. Следить за их ростом необходимо, так как малыш своими некоординированными ручками, пальчиками способен себя поцарапать. Даже если вы оденете ему царапки, есть вероятность, что он с легкостью их снимет. Состригаются ноготки на ручках по форме пальчика (овально), а на ножках прямо.

7 Массаж и зарядка Перед каждым купанием малыша с одного месяца рекомендовано делать массаж и зарядку, это его подготавливает к водным процедурам, несколько стимулирует к активности. Начинают эту процедуру с поглаживаний, от ножек, кучек к периферии. Растирания и другие массажные движения выполняются не ранее 2-3 месячного возраста ребенка, как он будет к этому готов. А вот зарядку, стоит делать сразу: сгибая, разгибая ручки, ножки.

8 Укладываем ребенка спать: когда, как, на чем Укладывать новорожденного малыша спать тоже насильно не нужно: он сам знает "когда ему пора". Снова, ваша задача: отследить этот момент (трет глазки, теребит ушки, начинает капризничать) и быть готовыми предоставить ему такую возможность. Спит новорожденный 3-4 часа подряд, после чего кушает и снова спит. Так проходит первый-третий месяц: дите спит по 16-20 часов в сутки. Постепенно время сна уменьшается, а бодрствования ― увеличивается. И в 6 месяцев дите спит всего 14,5 часов в сутки, из них 3-4 дневных сна. А вот вопрос на чем и где спать, это уже стоит внимания и заботы с вашей стороны. Первые 2-3 месяца кроха может спать и в своей коляске, если там достаточно твердая и ровная поверхность. Далее он может перейти в свою детскую кроватку или же присоединиться к родителям (в случае, если он хоть один раз окажется в их постели). Так, что малыш может спать и в детской, и в общей кровати: выбор за родителями. Требованиями остаются: ровная, достаточно твердая поверхность, отсутствие подушки (ее заменяет сложенная вчетверо простынка), свободное движение воздуха (по этой причине всякие разные балдахины на детскую кровать лучше не покупать). По поводу помещения в котором находится новорожденный, стоит указать, что оно должно быть достаточно светлым, проветриваться каждые 4 часа по 15-20 минут, температура воздуха в нем соответствовать 19-22 градусам, влажность ― 50-70%. Влажную уборку на первых порах стоит проводить ежедневно.