Мама - профессия сложная, но это не мешает им быть счастливыми (Фото)

Когда попытка что-то почитать сыну оказалась неудачной
Инстаграм vs реальность
В семейном альбоме могут быть и такие фото
Пока ребенок спит, мама тоже может немного поспать
Сын всегда поможет маме в занятиях йогой
Сделать селфи с малышами - задача не из легких
Путешествие с детьми
Женщина, которая думала, что ждет третью дочку, но только что узнала, что у нее родился сын
День родов
"Пишу последние страницы своей книги в такой позе"
Жизнь после родов не всегда похожа на картинку в Инстаграме
После беременности кожа на животе меняется
Когда после тяжелого дня хочется принять ванну, но лень выбрасывать из нее детские игрушки
Попытки сохранять спокойствие, когда вокруг царит хаос
Мама - это не хрупкое слабое создание