Мама - профессия сложная, но это не мешает им быть счастливыми (Фото)

1 Когда попытка что-то почитать сыну оказалась неудачной

2 Инстаграм vs реальность

3 В семейном альбоме могут быть и такие фото

4 Пока ребенок спит, мама тоже может немного поспать

5 Сын всегда поможет маме в занятиях йогой

6 Сделать селфи с малышами - задача не из легких

7 Путешествие с детьми

8 Женщина, которая думала, что ждет третью дочку, но только что узнала, что у нее родился сын

9 День родов

10 "Пишу последние страницы своей книги в такой позе"

11 Жизнь после родов не всегда похожа на картинку в Инстаграме

12 После беременности кожа на животе меняется

13 Когда после тяжелого дня хочется принять ванну, но лень выбрасывать из нее детские игрушки

14 Попытки сохранять спокойствие, когда вокруг царит хаос