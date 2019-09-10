Развитие ребенка: Как научить малыша ходить (Фото)

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Прежде всего, надо позаботиться о безопасности пространства, в котором малыш будет осваивать новый навык.

Первые шаги с поддержкой

Малыша обязательно нужно поддерживать и страховать, когда он пытается ходить. Сначала его можно водить за ручки, находясь позади него. Находитесь рядом, когда ребенок сам пытается ходить, держась за мебель.

Педиатры не рекомендуют увлекаться ходунками для грудничков. Они чересчур облегчают процесс ходьбы для малыша и ему уже не хочется прикладывать усилия для самостоятельных шагов.