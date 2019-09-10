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Развитие ребенка: Как научить малыша ходить (Фото)

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Развитие ребенка: Как научить малыша ходить (Фото)
09:58 Сегодня Телеграф ihappymama.ru Фото: pixabay.com

Дети делают попытки ходить ножками примерно к своему первому дню рождения.

  • 1

    Прежде всего, надо позаботиться о безопасности пространства, в котором малыш будет осваивать новый навык.

    Первые шаги с поддержкой

    Малыша обязательно нужно поддерживать и страховать, когда он пытается ходить. Сначала его можно водить за ручки, находясь позади него. Находитесь рядом, когда ребенок сам пытается ходить, держась за мебель.

    Педиатры не рекомендуют увлекаться ходунками для грудничков. Они чересчур облегчают процесс ходьбы для малыша и ему уже не хочется прикладывать усилия для самостоятельных шагов.

  • 2

    Приспособления для ходьбы 

    Полезными для детей считаются специальные каталки (машинки или тачки). Они достаточно тяжеловесны, чтобы выдержать вес ребенка, при этом не влияют негативно на его стопы и мышцы.

  • 3

    Проводите меньше времени в коляске

    От коляски, особенно в городе, еще рано отказываться. Но как только малыш сделал первые шаги, старайтесь дать ему больше движения и свободы. Пусть пробует ходить на детской площадке, в парке, саду, преодолевает препятствия, падает и сам встает. Если он упал, не стоит бурно реагировать или упрекать его. Иначе ваш страх может передаться малышу.

  • 4

    Тренируйте умение держать равновесие 

    Для этого ходите по бордюрам, ступенькам и качайте его на коленках.

  • 5

    Хождение босиком 

    Если ребенок здоров, то он не нуждается в ортопедической обуви. Наоборот, для формирования здоровой стопы ему полезно большую часть времени ходить босиком.

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Дети, Ходьба, Мама и ребенок, Как научить малыша ходить.
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