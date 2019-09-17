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Как научить ребенка ползать: упражнения (Фото)

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Как научить ребенка ползать: упражнения (Фото)
10:37 Сегодня Телеграф ihappymama.ru Фото: pixabay.com

Самое грандиозное событие для малыша первого года жизни — умение ходить.

  • 1

    Нет никакой особой науки в том, как научить ребенка ползать. Но все же можно поощрить малыша и помочь освоить этот непростой навык.

    Выкладывание на живот

    Ребенку полезно лежать на животе, когда он бодрствует. Это укрепляет его мышцы, зрение и позвоночник. Готовит к переворачиваниям, ползанию и ходьбе. Не стоит его укладывать спать на животе, так как с этим связан риск СВДС (синдром внезапной детской смертности). Но когда малыш под присмотром, это будет полезно для его развития.

  • 2

    Игрушки и пример

    Ребенок в этом возрасте во всем подражает, поэтому родители могут сами показать пример, как ползать. Или поиграть с другими малышами, которые уже освоили этот навык.

    Не менее эффективно работает упражнение с игрушкой. Разместите любимую или новую игрушку на небольшом расстоянии от ребенка. Интерес и любознательность сделают свое дело.

  • 3

    Валик и фитбольный мяч

    Гимнастика на фитболе подготавливает малыша к ползанию, так как укрепляет его мышцы. А чтобы побудить его сделать первые попытки ползать можно сделать из одеяла валик, положить на него ребенка животом вниз, так чтобы руки были свободными. Пусть постарается дотянуться до игрушки или интересного предмета.

  • 4

    Преграды

    Не забывайте, что ребенком движет любопытство. Создайте ему несколько мягких преград из одеял или подушек, используйте игрушки, которые можно спрятать там, разговаривайте с ним и хвалите его.

  • 5

    Гимнастика

    Можно поочередно сгибать и разгибать руки и ноги малыша. Прижимать ножки к животу, приподнимать его за кисти рук, делать “лягушку”. Также упражнение “тачка” поможет малышу понять суть движения ползком: приподнимите малыша за ножки, так чтобы он опирался на ручки. Слегка подталкивая его вперед, стимулируйте желание ползать.

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Мама, Мама и ребенок, Советы родителям, Как научить ребенка ползать.
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