ТОП-5 вредных привычек ваших детей

По поведению и воспитанию ребенка, чаще всего, судят о микроклимате в семье, отношениях между родителями и уровню их культуры.

Мы стремимся воспитать из своего чада образцового члена общества, за которого не будет стыдно и не придется краснеть. Но, увы, со временем каждый ребенок приобретает ряд вредных привычек, многие из которых перенимает непосредственно от близких людей. В раннем возрасте отучить его от неподобающих действий намного проще, чем впоследствии, поэтому реагировать нужно незамедлительно. Пальцы в носу Если не отучить ребенка ковырять в носу в детстве, эта пагубная привычка может остаться с ним до взрослого возраста. Кроме того, что это не эстетично, существует опасность занесения в организм опасных бактерий, что служит развитием различных болезней.

Чтобы избавиться от этой вредной привычки, возьмите за правило высмаркиваться дважды в день: утром и вечером. Всячески пресекайте попытки ребенка лезть пальцами в нос, отвлекая его внимание на что-то другое.

Пальцы во рту. Еще одна не эстетичная привычка – сосать пальцы. Это пристрастие может остаться у ребенка с младенчества, ассоциируясь с сосанием материнской груди или соски. Но, как и в случае с носом, эта привычка опасна занесением через рот вирусов и бактерий.

Следует постоянно следить за руками ребенка и одергивать его всякий раз, когда он руками тянется к ротовой полости. Ругательства Плохие слова ребенок может услышать как в коллективе, где он находится (садик, школа), по телевизору (если мама с папой невнимательны к тому, что ребенок смотрит), так и от самих родителей, когда они не контролируют свою речь в повседневной жизни.

Искоренить подобную привычку можно только посредством воспитательных бесед и личным примером. Пресекайте всякие попытки чада нецензурно выразиться, объясняйте, что подобный лексикон недопустим. Если нужно, введите легкую форму наказания за каждое плохое слово.

Компьютер и телевизор. К сожалению, в пристрастии ребенка к телевизору, компьютерным играм и Интернету, по большей части, виноваты сами родители. Поначалу, таким образом они пытаются уличить хоть минутку свободного времени, заняв ребенка экраном или монитором. Потом же время, проведенное за этим занятием, достигает шести часов в день, что негативно сказывается на здоровье и интеллектуальном развитии ребенка.

Кляузничество. Дети грешат такой привычкой как ябедничество. Таким образом они борются с обидчиками или заслуживают внимания родителей. Но это плохой способ самоутвердиться. Во взрослом возрасте склонность к кляузам может не самым лучшим образом отразиться на социализации вашего ребенка, поскольку в коллективах подобное не приветствуется.

Обратив вовремя внимание на негативные проявления в поведении вашего ребенка, вы можете избежать многих проблем в будущем, поэтому не закрывайте глаза на вредные привычки своего чада и боритесь с ними незамедлительно.