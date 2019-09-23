Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Гончарук принял японскую делегацию: говорили об IT в Украине
Гончарук принял японскую делегацию: говорили об IT в Украине
Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки
Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Лора Дерн прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером (Фото)
Лора Дерн прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером (Фото)

ТОП-5 вредных привычек ваших детей

ТОП-5 вредных привычек ваших детей
16:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

По поведению и воспитанию ребенка, чаще всего, судят о микроклимате в семье, отношениях между родителями и уровню их культуры.

Мы стремимся воспитать из своего чада образцового члена общества, за которого не будет стыдно и не придется краснеть. Но, увы, со временем каждый ребенок приобретает ряд вредных привычек, многие из которых перенимает непосредственно от близких людей. В раннем возрасте отучить его от неподобающих действий намного проще, чем впоследствии, поэтому реагировать нужно незамедлительно. Пальцы в носу Если не отучить ребенка ковырять в носу в детстве, эта пагубная привычка может остаться с ним до взрослого возраста. Кроме того, что это не эстетично, существует опасность занесения в организм опасных бактерий, что служит развитием различных болезней.

Чтобы избавиться от этой вредной привычки, возьмите за правило высмаркиваться дважды в день: утром и вечером. Всячески пресекайте попытки ребенка лезть пальцами в нос, отвлекая его внимание на что-то другое.

Пальцы во рту. Еще одна не эстетичная привычка – сосать пальцы. Это пристрастие может остаться у ребенка с младенчества, ассоциируясь с сосанием материнской груди или соски. Но, как и в случае с носом, эта привычка опасна занесением через рот вирусов и бактерий.

Дети и телевизор: сколько можно смотреть малышу в "голубой экран"
Дети и телевизор: сколько можно смотреть малышу в "голубой экран"Читать полностью

Следует постоянно следить за руками ребенка и одергивать его всякий раз, когда он руками тянется к ротовой полости. Ругательства Плохие слова ребенок может услышать как в коллективе, где он находится (садик, школа), по телевизору (если мама с папой невнимательны к тому, что ребенок смотрит), так и от самих родителей, когда они не контролируют свою речь в повседневной жизни.

Искоренить подобную привычку можно только посредством воспитательных бесед и личным примером. Пресекайте всякие попытки чада нецензурно выразиться, объясняйте, что подобный лексикон недопустим. Если нужно, введите легкую форму наказания за каждое плохое слово.

Компьютер и телевизор. К сожалению, в пристрастии ребенка к телевизору, компьютерным играм и Интернету, по большей части, виноваты сами родители. Поначалу, таким образом они пытаются уличить хоть минутку свободного времени, заняв ребенка экраном или монитором. Потом же время, проведенное за этим занятием, достигает шести часов в день, что негативно сказывается на здоровье и интеллектуальном развитии ребенка.

Вредные советы, которые пагубно влияют на развитие детей
Вредные советы, которые пагубно влияют на развитие детейЧитать полностью

Кляузничество. Дети грешат такой привычкой как ябедничество. Таким образом они борются с обидчиками или заслуживают внимания родителей. Но это плохой способ самоутвердиться. Во взрослом возрасте склонность к кляузам может не самым лучшим образом отразиться на социализации вашего ребенка, поскольку в коллективах подобное не приветствуется.

Обратив вовремя внимание на негативные проявления в поведении вашего ребенка, вы можете избежать многих проблем в будущем, поэтому не закрывайте глаза на вредные привычки своего чада и боритесь с ними незамедлительно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Вредные привычки, Советы родителям.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Анастасия Заворотнюк после операции: что известно о состоянии актрисы
Анастасия Заворотнюк после операции: что известно о состоянии актрисы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь