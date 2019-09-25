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Генетика - штука непредсказуемая: гены, которые передаются детям только от отцов

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Генетика - штука непредсказуемая: гены, которые передаются детям только от отцов
14:56 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Известно лишь одно: именно от мамы и папы человек получает собственный набор генов, поэтому еще до зачатия и рождения можно определить, каким будет будущий ребенок.

Рост

На рост будущего ребенка, как правило, влияют гены отца. У высоких мужчин почти всегда рождаются высокие дети.

Цвет глаз

В этом вопросе гены мужчин снова доминируют над генами женщин. Высока вероятность, что у будущего малыша будут такие же глаза и такая же структура лица, как и у его папы.

Неровные зубы

Гены, отвечающие за конфигурацию челюсти, у мужчин более активны, поэтому ребенок запросто может унаследовать от отца неровные зубы или тонкую зубную эмаль.

Уровень интеллекта

Вот здесь особенно интересно. Доказано, что у отцов-гениев не может быть таких же гениальных сыновей. К счастью, интеллект отцов-идиотов тоже не передается им по наследству. Лишь частично уровень интеллекта может «перейти» к ребенку женского пола. Поэтому, если отец был очень умным, его дочь будет ровно на 50% так же умна.

Зато ее будущие дети, если это будут сыновья, смогут получить весь интеллект своего дедушки. Дочери же приобретут умственные способности, как у их папы.

Психические расстройства

От отцов к их детям могут передаваться синдром дефицита внимания, гиперактивность и шизофрения. Причем чем старше мужчина, тем выше риск, потому что с годами его ДНК поддастся мутации. Женщины же появляются на свет с уже сформировавшимся набором генов, который не меняется в течение жизни.

Проблемы с сердцем

Ученые университета Лестера выяснили, что мужчины, имеющие определенную хромосому, на 50% больше остальных страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. И дети этих мужчин тоже могут унаследовать данную проблему, чаще всего — сыновья.

Пол будущего ребенка

Изучив генеалогическое древо супруга, можно приблизительно спрогнозировать, какого пола будет будущий малыш. Если у него в роду было очень много представительниц женского пола, высока вероятность, что и на этот раз на свет появится девочка.

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Дети, Отец, Гены, Малыш, Мама и ребенок.
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