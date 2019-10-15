Дети-индиго: как определить будущего гения

Специалисты назвали наиболее яркие признаки, по которым можно определить, что ваш ребенок обладает уникальными способностями.
1. Чаще всего такие дети обладают высоким творческим потенциалом, телепатическими способностями и хорошо развитой интуицией.
2. У детей-индиго особенно остро развито чувство справедливости и ответственности.
3. Иногда такие дети могут рассказывать о таких фактах, которые даже ученым известны не в полном объеме.
4. Именно дети-индиго чаще других подвержены тревожности и депрессивным состояниям.
5. Одаренные дети предпочитают работать в одиночку, чем в компании. Оказываясь в коллективе - становятся лидером.
6. Дети с высоким интеллектом предпочитают не общаться с теми, к то, по их мнению, менее умен.
7. Они не склонны к панике, встретившись с незнакомой ситуацией.
8. Выполнение рутинной работы их раздражает - они размышляют о более важных событиях.
Если вы заметили у вашего малыша, как минимум 4 качества из перечисленных, возможно ваш ребенок и является тем уникальным существом, которому суждено внести значимый вклад в жизнь на нашей планете.
В отношениях с особенными детьми необходимо проявлять особое терпение, не заставлять, а направлять. Разговаривать нужно без сюсюканий - почти как со взрослым. Обманывать их так же не стоит, ведь такие дети чутко чувствуют ложь.