Дети-индиго: как определить будущего гения

Ученые рассказали о главных признаках определения гения в Вашем ребенке.

Специалисты назвали наиболее яркие признаки, по которым можно определить, что ваш ребенок обладает уникальными способностями.

1. Чаще всего такие дети обладают высоким творческим потенциалом, телепатическими способностями и хорошо развитой интуицией.

2. У детей-индиго особенно остро развито чувство справедливости и ответственности.

3. Иногда такие дети могут рассказывать о таких фактах, которые даже ученым известны не в полном объеме.

4. Именно дети-индиго чаще других подвержены тревожности и депрессивным состояниям.

5. Одаренные дети предпочитают работать в одиночку, чем в компании. Оказываясь в коллективе - становятся лидером.

6. Дети с высоким интеллектом предпочитают не общаться с теми, к то, по их мнению, менее умен.

7. Они не склонны к панике, встретившись с незнакомой ситуацией.

8. Выполнение рутинной работы их раздражает - они размышляют о более важных событиях.

Если вы заметили у вашего малыша, как минимум 4 качества из перечисленных, возможно ваш ребенок и является тем уникальным существом, которому суждено внести значимый вклад в жизнь на нашей планете.

В отношениях с особенными детьми необходимо проявлять особое терпение, не заставлять, а направлять. Разговаривать нужно без сюсюканий - почти как со взрослым. Обманывать их так же не стоит, ведь такие дети чутко чувствуют ложь.