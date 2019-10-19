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Суббота, 19.10.2019
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Как воспитать умного ребенка: золотые советы от еврейских мамочек (Фото)

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Как воспитать умного ребенка: золотые советы от еврейских мамочек (Фото)
12:12 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Предлагаем Вам лучшие правила еврейских мам, которые позволяют деткам чувствовать себя счастливыми и набираться ума.

  • 1

    Ребенок – золото. Иногда он ошибается, но еврейская мама не станет говорить, что ребенок плохой, он сделал глупость, но глупым не стал.

  • 2

    Для детей свойственны и непослушание, и шалости. Нельзя постоянно критиковать ребенка, взращивая в нем комплексы.

  • 3

    Мелкие проступки могут остаться незамеченными, ругать на мелочам не принято в еврейских семьях.

  • 4

    Мама не должна никогда отступать от запретов, однако они должны касаться действительно важных вещей. Не позволяйте ребенку терять моральные ориентиры, уважение к старшим, здоровье близких, учеба – все это должно оставаться на первом месте, даже если обстоятельства меняются.

  • 5

    Не бойтесь хвалить ребенка, ему необходима похвала. Делать это можно не только в разговоре с сыном или дочерью, но и с другими людьми. Похвала является нормальной для еврейских мам, но несвойственна нам.

  • 6

    Наконец, будьте счастливы в своей семье, подавайте ребенку хороший пример, это работает гораздо лучше, чем ссоры и ругань.

    Родительство считается настоящей наукой, однако учиться ей приходится, как правило, на собственном опыте и в процессе. Надеемся, что принципы воспитания еврейских матерей помогут вам!

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