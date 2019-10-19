Как воспитать умного ребенка: золотые советы от еврейских мамочек (Фото)

Ребенок – золото. Иногда он ошибается, но еврейская мама не станет говорить, что ребенок плохой, он сделал глупость, но глупым не стал.

Для детей свойственны и непослушание, и шалости. Нельзя постоянно критиковать ребенка, взращивая в нем комплексы.

Мелкие проступки могут остаться незамеченными, ругать на мелочам не принято в еврейских семьях.

Мама не должна никогда отступать от запретов, однако они должны касаться действительно важных вещей. Не позволяйте ребенку терять моральные ориентиры, уважение к старшим, здоровье близких, учеба – все это должно оставаться на первом месте, даже если обстоятельства меняются.

Не бойтесь хвалить ребенка, ему необходима похвала. Делать это можно не только в разговоре с сыном или дочерью, но и с другими людьми. Похвала является нормальной для еврейских мам, но несвойственна нам.

6

Наконец, будьте счастливы в своей семье, подавайте ребенку хороший пример, это работает гораздо лучше, чем ссоры и ругань.

Родительство считается настоящей наукой, однако учиться ей приходится, как правило, на собственном опыте и в процессе. Надеемся, что принципы воспитания еврейских матерей помогут вам!