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Начинаем развивать творческие способности ребенка: полезные советы

Начинаем развивать творческие способности ребенка: полезные советы
08:41 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Развитие творческих способностей у детей можно начинать чуть ли не с самого рождения! Но с чего же начинать развитие творческих способностей у детей?

Хорошо, если к 3-5 летнему возрасту ребенка Вы уже знаете, что ему нравиться и к чему у него есть способности.

Но если даже нет, не отчаивайтесь, в процессе игр на развитие творческих способностей у детей, Вы можете развить те или иные способности и выявить, к чему есть склонность у Вашего ребенка. И помните, что развитие креативности у ребенка, как правило, заслуга родителей, а не детских садов и школ, где малышей ограничивают определенными рамками. А ребенок с развитыми творческими способностями имеет нестандартное мышление, что в будущем поможет ему находить самые неожиданные выходы из проблемных ситуаций.

Игры на развитие творческих способностей у детей от 3 до 5 лет:

1. Геометрические фигуры:

Из картона вырежьте основные геометрические фигуры. Предложите ребенку составить из них какие-нибудь картинки. Например, задание сделать домик, или человечка и т.д.

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2. Угадай, что нарисовано и дорисуй.

3. Угадай картинку

Нарисуйте часть картинки и попросите ребенка угадать, на что это похоже. Если малыш не справился, дорисуйте еще деталь и опять спросите. Так до тех пор, пока он не отгадает. Потом поменяйтесь ролями: ребенок рисует, а Вы угадываете.

4. На что похоже

В эту игру можно играть на улице, например по пути в магазин. Задача состоит в том, чтобы найти элементы природы, похожие на какой-либо предмет, сказочного героя, животного. Например, палка похожа на змею или рогатку, облако похоже на овечку и т.д.

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5. Смешные предложения

Для игры понадобятся карточки с различными изображениями, лучше конечно с детскими. Каждый игрок тянет по две карточки, которые лежат рубашками вверх. И с выпавшими предметами придумывает смешные предложения. Например, воздушный шарик и машина: "машина любила пылесосить", или "машине подарили воздушный шарик". Чем больше участников будет играть в игру, тем она будет интереснее и веселее.

6. Рисунок мелом

Но непростой рисунок на асфальте, а предложите малышу постоять спокойно так, чтобы от него падала тень, и обведите его контур. Теперь пусть малыш дорисует свою тень. Дорисовать себя малыш может и в виде сказочного героя или просто дорисует себе шляпу или плащ супергероя.

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7. Делаем книгу

Предварительно подготовьте иллюстрации из журналов, может быть старых книг и несколько альбомных листов. Пусть ребенок выберет первую картинку, помогите ее приклеить на альбомный лист и придумайте вместе с малышом начало истории. Побуждайте кроху фантазировать, а сами записывайте историю. Таким образом оформите несколько страниц. В итоге у Вас получиться книгу, которую можно читать перед сном. Ребенку такая сказка точно понравиться, он почувствует значимость своей "работы".

Возможно, первую книгу придется полностью сделать Вам, а малыш больше будет наблюдать. Не отчаивайтесь, вторую книгу он точно будет делать почти сам!

Простые игры на развитие творческих способностей у детей помогут малышу стать не только интереснее и оригинальнее, но и поработать над усидчивостью, логикой и внимательностью.

Играйте и развивайтесь!

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Дети, Развитие, Творчество, Советы родителям, Творческие способности.
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