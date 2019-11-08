Как вырастить ребенка честным человеком: советы психологов

1 Каждый родитель хочет вырастить своего ребенка счастливым, успешным, чтобы он, сталкиваясь с ошибками и критикой, смело преодолевал их, развивался и шел дальше. Это возможно при том условии, что у ребенка развита нормальная, устойчивая самооценка, которая не пошатнется от первого замечания. Тогда у не будет необходимости врать, чтобы оправдывать родительские ожидания, а ошибки станут для него не катастрофой, а этапом развития.

2 Что могу сделать родители, чтобы не переусердствовать с похвалой или строгостью, а воспитать ребенка с адекватной самооценкой? Психологи советуют следующее.

3 Признайте свою полную ответственность за ребенка Если мама и папа последовательны в своих словах и поступках, то мир ребенка устойчив и понятен. Ведь именно через их отношение малыш складывает мнение о себе самом. Проще говоря, если родительская любовь к ребенку не зависит от их настроения, то ему намного легче составить о себе адекватное мнение. И родителям необходимо признать, что если у них что-то не получается в их родительских обязанностях - то это их вина, а не ребенка. Это им не хватает терпения не кричать, а не "ребенок довел". Это они срывают на ребенке усталость, гнев на начальника и раздражительность от головной боли, а не с ребенком "по-другому никак". Если родители не могут уложить ребенка спать, накормить без планшета или убедить ходить в садик - то это исключительно их решение сдаться и не делать этого.

4 Искренне интересуйтесь своим ребенком Не его успехами и неудачами, не сравнением его с одноклассниками и детьми подруг, а конкретно своим ребенком. Какая может быть уверенность в себе у ребенка, которым не интересуются, если он не: 1) сделает что-то очень хорошее 2) сделает что-то очень плохое. В остальное время его, считай, не существует, потому что родителям он не интересен. Нужно учиться разговаривать с ребенком, не выпытывая информацию о личном, которой он ее хочет делиться, не заостряя внимание на оценках или каких-то его недостатках. Просто говорить о его интересах, мыслях обо всем и ни о чем, делиться своими, обсудить сериал, музыку, книгу. Именно так ребенок почувствует себя важным и значимым, а не когда в очередной раз будет отчитываться, что "поел и в шапке".

5 Меньше критикуйте ребенка Есть мнение, что критика мотивирует к действию. Это не так. Постоянная или категоричная критика убивает все желание вообще что-то делать. Даже если ваши замечания сподвигнут ребенка из злости что-то вам доказать - вы уверены, что это именно та мотивация, которая поможет ему принимать правильные решения в жизни? С годами он превратится в неуверенного в себе взрослого, который будет поступать во вред себе, лишь бы на зло родителям-критиканам. С адекватной самооценкой такое воспитание не имеет ничего общего. Старайтесь максимально сдерживать себя от замечаний, следите за словами и формулировками, дети их очень хорошо запоминают.

6 Поддерживайте, когда ребенок ошибается Без ошибок невозможно ничему научиться. И дети не боятся их, пока взрослые не начнут стыдить, ругать за ошибки и всячески показывать, как плохо из совершать. И тогда ребенок становится неуверенным в себе, боится совершить новые ошибки - а потому боится действовать, учиться новому и вообще что-либо делать, проявлять инициативу. Ещё одна ошибка взрослых - бросаться на помощь, не давая ребенку самостоятельно разобраться в своей ошибке и попробовать ещё раз. Уже с 2-3 лет можно спрашивать у ребенка, нужна ли ему ваша помощь. И если не нужна - не стоит вмешиваться, пусть учится. Если ребенок просит о помощи - тогда следует подсказать, подтолкнуть к решению проблемы, но не сделать все за него, а лишь направить. И дать понять, что вы всегда рядом, если ваша помощь ещё понадобится.

7 Хвалите ребенка за его победу над собой, а не другими Психологи утверждают, что не нужно постоянно внушать ребенку, что он самый лучший и все делает лучше, чем другие дети. Или наоборот - что делает хуже остальных. Сравнивать достижения ребенка необходимо только с его же прошлыми достижениями. Это актуально и для взрослых. Невозможно сравнить себя с теми, у кого другая стартовая ситуация, мотивация и возможности, чтобы достичь какой-то цели. Чтобы ребенок верил в себя, он должен видеть свои реальные успехи, в чем он превзошел себя вчерашнего. Принижение окружающих, чтобы ребенок почувствовал себя победителем, по факту являясь им, сыграют с ним злую шутку в будущем при реальном общении и конкуренции.

8 Показывайте, что доверяете ребенку, даже если видите, что он врет Чаще всего дети врут от страха перед родителями. Соответственно, пересмотрев свои методы воспитания, вы сами избавите себя от нужды выслушивать неуверенные объяснения ребенка, почему он что-то сделал или не сделал. Если речь не идёт об опасности для жизни и здоровья ребенка, отпустите ситуацию и покажите, что доверяете словам ребенка. Тогда он сам придет и расскажет вам правду, если ситуация станет опасной или выйдет из-под контроля.