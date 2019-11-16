Ребенок не определился с будущей профессией: как ему помочь

1 Помогите ребенку узнать о разных профессиях "Кем ты хочешь стать?", - спрашивают взрослые, слыша одни и те же ответы: учителем, актрисой, космонавтов, доктором… В мире существует так много чудесных профессий, о которых дети просто не узнают. Но чем раньше они поймут свои интересы и предрасположенности, тем больше у них шансов на удачную карьеру в профессии, которую они искренне полюбят. В этом поможет шоу "Когда я вырасту", созданное именно для того, чтобы ребята всех возрастов смогли узнать о богатстве сфер человеческой деятельности. Эта передача входит в число развивающих детских программ. Непременно водите детей на различные экскурсии, концерты, выставки. Водите их в зоопарки, ботанические сады, музеи, научные шоу. Если у вас лично нет на это времени, объединитесь с другими родителями, наняв экскурсовода для ребятишек.

2 Не требуйте тратить силы на ненужные знания Это прозвучит для многих странно и у кого-то даже вызовет негодование, но навязанный синдром "отличника" нередко портит детям жизнь. Это такие ситуации, когда родители заставляют детей учить на "отлично" абсолютно все школьные предметы. Однако в жизни львиная доля этих знаний (на которые были потрачены долгие годы жизни) никому не нужны. Да-да, не надо вставать в позу и закатывать глаза. Вы были отличниками? Какова протяженность Нила? В каком году родился Александр Сергеевич Пушкин? Шапку надо надевать или одевать? Без подглядывания в Google! Позвольте ребенку получать оценки ниже "5" по предметам, которые ему явно не интересны или трудно даются. Пусть освоит минимум для широкого кругозора, не заучивая строение зиготы, формулы борной кислоты или другие конкретно ему не нужные сведения. Не кричите, не ставьте в угол из-за отметок. Дайте детям возможность сосредоточить свое внимание на том, что их по-настоящему захватывает. Не вынуждайте тратить 10 и более лет на получение знаний, которые сотрутся из памяти. Не надо стачивать ребенку зубы, заставляя вгрызаться в гранит ненужной ему науки.

3 Не навязывайте своих желаний Нередки ситуации, когда родитель хочет, чтобы ребенок пошел по его стопам. Это ведь так льстит! Но если у ребенка нет желания изучать профессию родителя, то не стоит на него давить. Так же психологи запрещают навязывать детям свои нереализованные амбиции. Если вам хотелось стать балериной, это не значит, что дочь должна идти в балетную школу. Не лепите ребенка по образу и подобию своему, а дайте ему развиваться, как самостоятельная личность. В некоторых случаях прагматичные родители заставляют детей изучать сферы, которые оплачиваются лучше всего. Деньги – это здорово, кто ж спорит? Вот только денег этих выросший ребенок никогда не заработает, если возненавидит навязанную ему работу. Не будет он совершать научных открытий, не продвинется по карьерной лестнице. Не надо плакать, ругаться или оказывать сопротивление, если вам не нравится выбор ребенка. Не бойтесь "нереспектабельных" сфер. Мир рухнет, если в нем останутся одни лишь юристы, менеджеры да стоматологи. Профессии разные нужны и важны. Толковый токарь с золотыми руками в жизни добьется большего уважения и заработка, чем бестолковый программист, который выбрал свою профессию, потому что ему "мама так велела".

4 Вместе изучите плюсы и минусы профессии К слову о деньгах! Я выведу разговор о них отдельным пунктом и пусть меня обвиняют в меркантильности. Работа нам нужна не только для самореализации, но и для возможности покупать еду, одежду, делать ремонт, лечить зубы и так далее. Деньги важны. Если вы видите, что ребенок тяготеет к малоприбыльной профессии, помогите ему изучить ее наиболее выгодный спектр. Скажем, хочет дочь изучать иностранные языки. В государственной школе она промается до скудной пенсии на копеечной зарплате. Что делать? Можно, например, выбрать сферу синхронного перевода или репетиторство. Не лишним будет изучить другие аспекты вероятной профессии, учитывая особенности и желания ребенка. К примеру, ваш сын хочет часто видеться с семьей. Значит, профессии с длительными командировками отпадают. Или у мальчика огромный спортивный потенциал и он может попасть в иностранную команду, но совершенно не знает языков. На тренировке в каком-нибудь "Атлетико" переводчик не будет бегать за ним по пятам, переводя команды тренера. Убедитесь, что ребенок в курсе о сопутствующих требованиях в его профессии.