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Пятница, 22.11.2019
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Растения в детской комнате: какие лучше выбрать

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Растения в детской комнате: какие лучше выбрать
16:47 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Здесь ребенок не только спит, но и много времени проводит за играми.

Особенно важно, какой микроклимат царит в комнате, чем дышит малыш во время сна и не раздражают ли его слизистую какие-либо аллергены.

Именно правильно выбранные цветочные растения в горшках создают благоприятные для дыхания условия: очищают воздух от пыли и насыщают кислородом.

Сансевиерия, или щучий хвост, – растение, которое часто встречается в квартирах. Оно неприхотливо, вписывается в любой интерьер и прекрасно очищает воздух. Поставьте его в детской, а ребенку поручите периодически протирать кожистые листья.

Хлорофитум считается воздушным санитаром: трудно найти более непритязательное растение, которое быстро разрастается и очищает воздух от пыли, бытового газа, формельдегидов и прочих вредных соединений.

Симпатичные листья с белыми полосочками безопасны, даже если ребенок или животное случайно их пожуют. Чем больше хлорофитумов в квартире, особенно в детской, тем лучше.

Бегония богата эфирными маслами и может выступать в роли фильтра: воздух очищается от бактерий и пыли. Цветок любит свет и обильный полив, а вот опрыскивать его листья не стоит.

Это своеобразный ионизатор воздуха, благотворно действующий на дыхательную систему всех членов семьи. Очень полезна бегония в доме, где есть курильщики.

Кипарисовик в горшочке выглядит как небольшая симпатичная елочка.

Выделяемые им фитонциды способны убивать вредоносные микроорганизмы и грибки, а сам кипарисовик притягивает к себе пыль из воздуха. Периодически устраивайте растению душевые процедуры: очистившись, он примется за работу с новой силой.

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Дети, Растения, Детская, Мама и ребенок.
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