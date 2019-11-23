Будьте рядом: как помочь ребенку сохранить психику

1 Отношения на доверии Эффективные коммуникации с ребёнком нужно выстраивать с раннего возраста. Самые маленькие дети тянутся к откровенному общению с родителями, а в подростковом возрасте происходит разрыв. Но его можно избежать, если вы приучили ребенка вам доверять. Общайтесь с ним в ежедневном режиме, не будьте строгим воспитателем, но станьте ему старшим другом. Проводите вместе досуг, который приносит вам одинаковое удовольствие.

2 Слушайте своего ребёнка Родительские обязанности не исчерпываются только нравоучениями и приказами. Диалог должен быть двусторонним, обязательно слушайте своего ребёнка и понимайте, что он хочет сказать. Если он сталкивается с какими-то проблемами в школе или где-то еще, то этот разговор может уберечь его от очень серьезных психических расстройств.

3 Следите за тревожными признаками Существуют различные симптомы и сигналы, которые говорят о том, что ребёнок столкнулся с психологическими проблемами. К ним относятся перепады настроения, необъяснимый страх, агрессивное поведение, внезапное снижение успеваемости, нехватка концентрации, склонность к самоповреждениям или суицидальные мысли.

4 Позитивная среда дома Старайтесь держать подальше от ребёнка взрослые проблемы и ссоры. Не включайте его в семейные конфликты вне зависимости от возраста. Даже если ребёнок уже стал совершеннолетним, лучше не обсуждать с ним детально разного рода семейные отношения, которые могут спровоцировать у ребёнка стресс.

5 Здоровые привычки Дефицит определённых нутриентов в питании или неадекватное количество сна связаны с серьезными психическими проблемами у детей. Приучайте его правильно питаться и высыпаться, хотя в подростковом возрасте это и довольно сложно делать. Но выстроенные заранее доверительные отношения помогут вам звучать более убедительно.