Настоящее искусство: правила хороших родителей, которые помогут в воспитании

1 Не укладывайте взрослого ребенка спать в свою постель Даже если рядом с вами он засыпает и перестает плакать, укладывайте ребенка в свою кроватку. У ребенка должно быть личное пространство, к тому же так он привыкает к самостоятельной жизни.

2 Не обманывайте Никогда и не при никаких обстоятельствах! Если вы заставляете своих детей говорить только правду, а сами вы врете — это настоящее лицемерие. В таких ситуациях на честность своих детей не надейтесь.

3 Не нарушайте правила безопасности Никогда не идите с ребенком на красный цвет. Никогда на такую сознательность рассчитывать не стоит, если вы сами не научили ребенка такому поведению.

4 Не критикуйте родственников Чтобы ваш ребенок уважал всех знакомых, никогда не рассказывайте ему, как вы относитесь к ним. Отзывайтесь при ребенке своих родственниках только в положительном ключе, иначе вы рискуете испортить отношения со свекровью, а ребенок не будет уважать ни вас, ни бабушку.