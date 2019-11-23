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Настоящее искусство: правила хороших родителей, которые помогут в воспитании

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Настоящее искусство: правила хороших родителей, которые помогут в воспитании
17:44 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Воспитание ребенка - задача не из легких. Есть несколько негласных правил хороших родителей, которые помогут вам воспитать счастливого и порядочного человека.

  • 1

    Не укладывайте взрослого ребенка спать в свою постель

    Даже если рядом с вами он засыпает и перестает плакать, укладывайте ребенка в свою кроватку. У ребенка должно быть личное пространство, к тому же так он привыкает к самостоятельной жизни.

  • 2

    Не обманывайте

    Никогда и не при никаких обстоятельствах! Если вы заставляете своих детей говорить только правду, а сами вы врете — это настоящее лицемерие. В таких ситуациях на честность своих детей не надейтесь.

  • 3

    Не нарушайте правила безопасности

    Никогда не идите с ребенком на красный цвет. Никогда на такую сознательность рассчитывать не стоит, если вы сами не научили ребенка такому поведению.

  • 4

    Не критикуйте родственников

    Чтобы ваш ребенок уважал всех знакомых, никогда не рассказывайте ему, как вы относитесь к ним. Отзывайтесь при ребенке своих родственниках только в положительном ключе, иначе вы рискуете испортить отношения со свекровью, а ребенок не будет уважать ни вас, ни бабушку.

  • 5

    Не обсуждай при ребенке методы его воспитания

    Если у вас возник конфликт на почве воспитания ребенка, ни в коем случае не начинайте обсуждать поведение партнера при малыше. Дети очень быстро учатся, если дать им повод, они будут тобой манипулировать.

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Дети, Ребенок, Семья, Советы, Родители, Мама и ребенок.
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