Настоящее искусство: правила хороших родителей, которые помогут в воспитании

Не укладывайте взрослого ребенка спать в свою постель
Даже если рядом с вами он засыпает и перестает плакать, укладывайте ребенка в свою кроватку. У ребенка должно быть личное пространство, к тому же так он привыкает к самостоятельной жизни.
Не обманывайте
Никогда и не при никаких обстоятельствах! Если вы заставляете своих детей говорить только правду, а сами вы врете — это настоящее лицемерие. В таких ситуациях на честность своих детей не надейтесь.
Не нарушайте правила безопасности
Никогда не идите с ребенком на красный цвет. Никогда на такую сознательность рассчитывать не стоит, если вы сами не научили ребенка такому поведению.
Не критикуйте родственников
Чтобы ваш ребенок уважал всех знакомых, никогда не рассказывайте ему, как вы относитесь к ним. Отзывайтесь при ребенке своих родственниках только в положительном ключе, иначе вы рискуете испортить отношения со свекровью, а ребенок не будет уважать ни вас, ни бабушку.
Не обсуждай при ребенке методы его воспитания
Если у вас возник конфликт на почве воспитания ребенка, ни в коем случае не начинайте обсуждать поведение партнера при малыше. Дети очень быстро учатся, если дать им повод, они будут тобой манипулировать.